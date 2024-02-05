СБУ возбудила дело против ещё одного российского генерала

Служба безопасности Украины возбудила дело против ещё одного российского генерала. На этот раз им оказался командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Яков Резанцев. По данным украинской стороны, именно под его командованием российские силы брали под контроль Херсонскую область. Дело против генерала заведено по статье "ведение агрессивной войны".