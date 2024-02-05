СБУ возбудила дело против ещё одного российского генерала
СБУ возбудила дело против генерала ВС РФ, командира 49-й армией ЮВО Резанцева
По данным СБУ, под командованием Якова Резанцева российские силы брали под контроль Херсонскую область. Фото © Shutterstock.com
Служба безопасности Украины возбудила дело против ещё одного российского генерала. На этот раз им оказался командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Яков Резанцев. По данным украинской стороны, именно под его командованием российские силы брали под контроль Херсонскую область. Дело против генерала заведено по статье "ведение агрессивной войны".
50-летний Яков Владимирович Резанцев — российский военачальник, награждён Орденом "За военные заслуги" (2020), Орденлм "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2019), Орденом Александра Невского, Медалью Суворова и рядом других наград. Выполнял специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. В 2021 году ему присвоили звание генерала-лейтенанта.
Ранее СБУ заочно предъявила обвинение командиру 11-го армейского корпуса Сухопутных и береговых войск Балтийского флота ВМФ России генерал-лейтенанту Андрею Рузинскому. Как сообщила пресс-служба ведомства, он обвиняется в "прорыве" госграницы Незалежной.