СБУ завела уголовное дело из-за падения российского Ил-76 с украинскими пленными

Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту крушения российского военно-транспортного самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Статья — "Нарушение законов и обычаев войны".

"СБУ открыла уголовное производство по факту падения самолёта ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области, расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины", — объявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе спецслужбы.