СБУ завела уголовное дело из-за падения российского Ил-76 с украинскими пленными
Место падения российского Ил-76 в Белгородской области. Обложка © LIFE
Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту крушения российского военно-транспортного самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Статья — "Нарушение законов и обычаев войны".
"СБУ открыла уголовное производство по факту падения самолёта ВКС РФ Ил-76 в Белгородской области, расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины", — объявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе спецслужбы.
В настоящее время по заявлению СБУ проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств авиакатастрофы. Идёт досудебное расследование.
Авиакатастрофа с Ил-76 произошла в Корочанском районе Белгородской области. Военно-транспортный самолёт был сбит ВСУ ракетами Patriot или IRIS-T. На борту находилось 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Владимир Зеленский отреагировал на трагедию более чем через 14 часов, несмотря на косвенное признание Генштаба ВСУ в причастности к уничтожению Ил-76. Он заявил о намерении Киева требовать проведения международного расследования. Длительное молчание политика вывело из себя даже сторонника киевского режима в лице депутата Рады Алексея Гончаренко.