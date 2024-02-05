Путин высоко оценил работу врачей во время СВО

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XV ежегодной международной конференции "Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний" поблагодарил врачей за высококвалифицированную помощь бойцам СВО. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую вас на XV ежегодной международной конференции "Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний"... Особо отмечу высококвалифицированную помощь, которую многие из вас оказывают участникам СВО", — обратился к участникам глава государства.

Путин оценил повышенное внимание в России к развитию таких приоритетных направлений здравоохранения. Он обратил внимание на профильные кардиохирургические центры во многих регионах страны, где трудятся достойные, талантливые представители отечественного медицинского сообщества. Президент также заметил, что за прошедшие годы традиционный форум зарекомендовал себя как одна из наиболее авторитетных международных научно-медицинских площадок в области сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии.

Он выразил уверенность в том, что конференция пройдёт в конструктивном ключе и будет содействовать укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере. В заключение Путин пожелал врачам успехов и всего доброго.