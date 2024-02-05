Регион

Уведомления отключены

5 февраля, 11:55

Стало известно об успехах наших военных близ Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки

Минобороны: ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении

Российские военные в ходе специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 5 февраля, в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, а также 112-й и 114-й бригад теробороны. Особенно туго противнику пришлось близ Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

ВСУ за сутки лишились почти сотни солдат на Южно-Донецком направлении
ВСУ за сутки лишились почти сотни солдат на Южно-Донецком направлении

К слову, на днях в Минобороны уже сообщали о том, что подразделения Армии России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении у Клещеевки и Курдюмовки. Потери ВСУ на этом участке фронта составили 335 человек убитыми и ранеными.

Обложка ©

VК / Минобороны России

Марина Калегина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция на Украине
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров