Стало известно об успехах наших военных близ Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки

Российские военные в ходе специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Об этом сообщили журналистам в понедельник, 5 февраля, в пресс-службе Министерства обороны.

В ведомстве рассказали, что российские подразделения нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, а также 112-й и 114-й бригад теробороны. Особенно туго противнику пришлось близ Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.