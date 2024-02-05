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5 февраля, 12:09

Путин подписал указ о смене гендиректора МИД России

Путин назначил Алексея Островского гендиректором МИД России

Алексей Островский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Алексей Островский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о смене гендиректора МИД РФ. На этот пост назначен Алексей Островский, который сменил Сергея Вязалова.

"Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — гласит документ, который появился на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин утвердил российским послом в Японии директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева. Чиновник работал в Посольстве РФ в Австралии, а в 2018 году возглавил третий департамент Азии МИД РФ. До Ноздрева должность посла России в Японии занимал Михаил Галузин, он покинул пост в ноябре 2022 года и сейчас работает заместителем министра иностранных дел.

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Андрей Бражников
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