Путин подписал указ о смене гендиректора МИД России

"Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — гласит документ, который появился на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин утвердил российским послом в Японии директора третьего департамента Азии МИД РФ Николая Ноздрева. Чиновник работал в Посольстве РФ в Австралии, а в 2018 году возглавил третий департамент Азии МИД РФ. До Ноздрева должность посла России в Японии занимал Михаил Галузин, он покинул пост в ноябре 2022 года и сейчас работает заместителем министра иностранных дел.