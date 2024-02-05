Путин представил к госнаградам космонавтов Артемьева и Матвеева
Космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев. Обложка © "НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина"
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил лётчика-космонавта, Героя России Олега Артемьева орденом Гагарина. Соответствующее распоряжение российского лидера опубликовано на официальном портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции", — указано в документе о награждении Артемьева.
Кроме того, званием Героя России был награждён космонавт-испытатель Денис Матвеев. В наградном распоряжении президента говорится, что этой чести космонавт также был удостоен за "мужество и героизм", которые он продемонстрировал во время длительного полёта на борту МКС.
Ранее в "Роскосмосе" сообщили о том, что российские космонавты на 40 страницах расписали разбор дефектов МКС. Записи они передали конструкторам отечественной орбитальной станции, чтобы их можно было учесть в дальнейших разработках. Созданию документа предшествовала настоящая виртуальная экскурсия по МКС.