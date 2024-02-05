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5 февраля, 13:21

В Калужской области определились с площадкой для "Нашествия-2025"

Обложка © Nashestvie.ru

Обложка © Nashestvie.ru

Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области, перенесённый на 2025 год "в целях безопасности", не будут проводить в другом регионе. Площадку для мероприятия уже выбрали, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Правительство Калужской области.

"Коллеги из Минкульта находятся в постоянном контакте с организаторами и планируют проведение фестиваля в Калужской области. В настоящее время мы подобрали площадку для проведения фестиваля в 2025 году и согласовываем её с организаторами", — сказали представители областного правительства.

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Ранее Life.ru писал о переносе "Нашествия" на 2025 год из соображений безопасности. Все купленные билеты организатор признаёт действительными до следующего фестиваля.

Владимир Озеров
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