В Калужской области определились с площадкой для "Нашествия-2025"

Рок-фестиваль "Нашествие" в Калужской области, перенесённый на 2025 год "в целях безопасности", не будут проводить в другом регионе. Площадку для мероприятия уже выбрали, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Правительство Калужской области.

"Коллеги из Минкульта находятся в постоянном контакте с организаторами и планируют проведение фестиваля в Калужской области. В настоящее время мы подобрали площадку для проведения фестиваля в 2025 году и согласовываем её с организаторами", — сказали представители областного правительства.