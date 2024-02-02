Фестиваль "Нашествие" вновь перенесли из соображений безопасности
Фестиваль "Нашествие" в Калужской области перенесли на 2025 год
Рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти летом 2024 года в Калужской области, перенесён на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. Причиной называется невозможность обеспечить необходимый уровень безопасности для гостей, персонала и артистов.
"Это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях. Помимо безопасности, нашим важнейшим приоритетом остаётся сохранение уникального музыкального и культурного формата... Мы хотим, чтобы фестиваль сохранил масштаб, лайнап, наши традиционные активности, развлечения и, конечно, незабываемую атмосферу", — говорится в сообщении.
Организаторы подчёркивают, что это решение хоть и тяжёлое, но в то же время, уверены они, наилучшее. Все купленные билеты будут действительны до будущего фестиваля, также гости могут сдать их на сайте.
Напомним, в прошлый раз "Нашествие" должно было пройти 4, 5 и 6 августа 2023 года в Боровском районе Калужской области. Однако в начале июня губернатор региона Владислав Шапша сообщил об отмене мероприятия, отметив, что многие посчитали его проведение неуместным в текущее время. В то же время причиной переноса чиновник назвал проблемы с инфраструктурой. В последний раз фестиваль отгремел летом 2019 года в Тверской области.
ТАСС / Александр Рюмин