Фестиваль "Нашествие" вновь перенесли из соображений безопасности

Рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти летом 2024 года в Калужской области, перенесён на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. Причиной называется невозможность обеспечить необходимый уровень безопасности для гостей, персонала и артистов.

"Это невыполнимая задача, и мы не можем управлять рисками, связанными с проведением фестиваля в текущих условиях. Помимо безопасности, нашим важнейшим приоритетом остаётся сохранение уникального музыкального и культурного формата... Мы хотим, чтобы фестиваль сохранил масштаб, лайнап, наши традиционные активности, развлечения и, конечно, незабываемую атмосферу", — говорится в сообщении.

Организаторы подчёркивают, что это решение хоть и тяжёлое, но в то же время, уверены они, наилучшее. Все купленные билеты будут действительны до будущего фестиваля, также гости могут сдать их на сайте.