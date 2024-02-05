Составлен топ худших подарков на День всех влюблённых

Приближается День всех влюблённых, а значит, парочкам пора задуматься о подарке для своей половинки. Однако следует помнить, что не каждый презент будет способен порадовать ваших любимых. Психолог Елена Иванова рассказала, какие вещи не стоит дарить своей половинке, если вы не хотите обидеть её.

Самый ужасный подарок для девушек на День всех влюблённых — это кухонная утварь. Главной ошибкой пар психолог считает отсутствие в подарке романтики. В наборе кастрюль, замотанном в праздничную обёртку с сердечками, романтики нет, поэтому ваша половинка, скорее всего, окажется расстроена. Иванова отмечает, что такой презент уместен только в том случае, если девушка заранее просила своего возлюбленного о нём. Неуместным подарком со стороны мужчины станет абонемент в фитнес-клуб и визит к косметологу.

"Девушка любой комплекции, даже с самой идеальной фигурой, расценит абонемент в фитнес-клуб как оскорбление. А намёк на косметолога вряд ли порадует вашу прекрасную половинку. Напротив, это ещё один гвоздь в гроб ваших отношений", — объяснила психолог в беседе с "Вечерней Москвой".

Вы проявите дурной вкус, если выберете в подарок что-то колюще-режущее, в том числе и с точки зрения эзотерики, потому что в таких предметах много негативной энергии. Также на День всех влюблённых не стоит дарить часы. Считается, что этот презент будет отсчитывать время до разрыва ваших отношений. Нижнее бельё, одежду, платки, халаты, банные принадлежности, плюшевые игрушки и деньги специалист также относит к нежелательным подаркам.