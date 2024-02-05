Названа неожиданная причина смерти москвича, найденного со следами собачьих клыков на горле
Mash: Хозяин собаки в Москве мог умереть от сердечного приступа, а не укусов пса
Бультерьер москвича. Обложка © t.me / Mash
Причиной смерти мужчины в Москве, на горле которого были обнаружили следы собачьих укусов, мог стать сердечный приступ. По одной из версий, пёс пытался привести хозяина в чувство, раны от клыков появились на теле уже после смерти. Об этом сообщает Mash.
Машины скорой помощи и ветеринарной службы у дома погибшего мужчины. Видео © t.me / Mash
Порода подозреваемой в убийстве собаки — бультерьер. Она участвовала в московских и российских конкурсах, где занимала призовые места и одерживала победы. Вдова погибшего 39-летнего Виталия — кинолог, она разводила бультерьеров и продавала щенят.
Как рассказала женщина, она вернулась домой всего несколько часов назад, однако у неё не получилось открыть дверь в квартиру. Изнутри при этом доносились детский плач и собачий лай. В итоге ей пришлось обратиться за помощью к соседям, которые и набрали 112. Прибывшие по вызову сотрудники полиции вскрыли дверь и обнаружили уже мёртвого Виталия со следами собачьих зубов на теле.
Напомним, всё произошло в квартире многоэтажки, расположенной по улице Лихоборские Бугры в районе Коптево. Ранее уточнялось, что пёс мог накинуться на мужчину из-за того, что он иногда избивал животное. Однако теперь в деле появились новые подробности.