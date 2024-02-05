На выставке "Россия" девочка придумала город в Тамбовской области, и теперь её ищет губернатор

Тамбовский губернатор Максим Егоров ищет девочку, которая назвала столицей региона город Тамб на выставке "Россия". Он хочет пригласить в школьницу на экскурсию по региону, чтобы она навсегда запомнила название гостеприимного края.

Девочка, назвавшая столицей Тамбовской области город Тамб. Видео © t.me / Максим Егоров

Егоров выложил видео, где журналист на выставке "Россия" спросил у девочки, о каком регионе она раньше не слышала. Школьница ответила, что впервые услышала о Тамбовской области на выставке, при этом неправильно поставив ударение. Также она заявила, что столицей региона является город Тамб.

"Если кому-то известно её имя, контакты родителей, прошу связаться с Правительством Тамбовской области или написать мне в соцсети. От нашего региона мы хотели бы устроить экскурсию для девочки и её родителей по области и подарить ей книги о нашем гостеприимном и уникальном крае, чтобы Тамбовскую область она запомнила навсегда", — написал он в своём телеграм-канале.

Вместе с тем губернатор отметил, что девочка была близка к правильному ответу, ведь по одной из версий в основу названия города легло слово "томба", что означает "священный берег". Поэтому у города могло быть и короткое название "Тамб", как произнесла его школьница, заключил Егоров.