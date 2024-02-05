На выставке "Россия" девочка придумала город в Тамбовской области, и теперь её ищет губернатор
Глава Тамбовской области ищет девочку, назвавшую столицей региона город Тамб
Тамбовский губернатор Максим Егоров ищет девочку, которая назвала столицей региона город Тамб на выставке "Россия". Он хочет пригласить в школьницу на экскурсию по региону, чтобы она навсегда запомнила название гостеприимного края.
Девочка, назвавшая столицей Тамбовской области город Тамб. Видео © t.me / Максим Егоров
Егоров выложил видео, где журналист на выставке "Россия" спросил у девочки, о каком регионе она раньше не слышала. Школьница ответила, что впервые услышала о Тамбовской области на выставке, при этом неправильно поставив ударение. Также она заявила, что столицей региона является город Тамб.
"Если кому-то известно её имя, контакты родителей, прошу связаться с Правительством Тамбовской области или написать мне в соцсети. От нашего региона мы хотели бы устроить экскурсию для девочки и её родителей по области и подарить ей книги о нашем гостеприимном и уникальном крае, чтобы Тамбовскую область она запомнила навсегда", — написал он в своём телеграм-канале.
Вместе с тем губернатор отметил, что девочка была близка к правильному ответу, ведь по одной из версий в основу названия города легло слово "томба", что означает "священный берег". Поэтому у города могло быть и короткое название "Тамб", как произнесла его школьница, заключил Егоров.
Кстати, накануне выставку "Россия" на ВДНХ в Москве посетил шестимиллионный гость — москвич, который приехал посмотреть экспозицию вместе с женой Ириной и двумя детьми. В качестве подарка семья получила поездку в Салехард на главный праздник народов Севера — День оленевода.
t.me / Максим Егоров