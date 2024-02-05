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"Иная роль для Казахстана": Политолог предположил, зачем Токаев отправил в отставку правительство

Политолог Бобров: Отставкой кабмина Токаев продолжает масштабную реформу в Казахстане

5 февраля, 14:17
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / POOL / Илья Питалев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / POOL / Илья Питалев

Отправив в отставку Правительство Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев продолжает масштабную реформу системы государственного управления. Так считает политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Бобров, подчеркнув, что всё это — внутреннее дело республики.

"Кардинальные изменения в системе международных отношений, произошедшие за последние годы, предполагают иную роль для Казахстана в качестве важного актора мировой политики. Без трансформации государственных институтов и выстраивания эффективной работы Правительства в новых условиях Казахстан не сможет в полной мере воспользоваться открывшимся окном возможностей", подчеркнул собеседник Life.ru.

По мнению Боброва, ключевым вопросом для работы нового казахстанского кабмина станет развитие взаимоотношений с Россией в рамках её разворота на Восток. Причём это будет касаться и внутренней политики республики в отношении русского языка и культуры, русскоговорящих жителей страны.

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Напомним, сегодня, 5 февраля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Причины такого решения не называются, но, согласно сообщению, оно принято в соответствии со статьёй 70 Конституции. Врио премьер-министра республики назначен Роман Скляр.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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