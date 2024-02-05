Токаев отправил в отставку Правительство Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, указ опубликован на сайте главы государства. Причины не называются, но, согласно сообщению, решение принято в соответствии со статьёй 70 Конституции.
"Принять отставку Правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", — гласит указ Токаева.
Согласно документу, члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.
Ранее Life.ru писал, что в Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву. Нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым лишил предшественника привилегий и статуса Елбасы.
ТАСС / POOL / Владимир Смирнов