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5 февраля, 10:16
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Токаев отправил в отставку Правительство Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, указ опубликован на сайте главы государства. Причины не называются, но, согласно сообщению, решение принято в соответствии со статьёй 70 Конституции.

"Принять отставку Правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", — гласит указ Токаева.

Согласно документу, члены кабмина продолжат исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

В Алма-Ате установили инсталляцию с падающими памятниками Назарбаеву
В Алма-Ате установили инсталляцию с падающими памятниками Назарбаеву

Ранее Life.ru писал, что в Астане демонтировали памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву. Нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым лишил предшественника привилегий и статуса Елбасы.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Владимир Смирнов

Андрей Бражников
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