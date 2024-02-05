В Новой Москве после массового заражения кишечной инфекцией опечатали детсад
В Новой Москве опечатали частный детский сад после того, как его воспитанники заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
"В связи с регистрацией группового случая кишечной инфекции среди воспитанников негосударственного детского сада АНО ДО "Золотой петушок" по адресу: город Москва, поселение Сосенское, посёлок Газопровод, дом 19, незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование", — говорится в публикации.
В ведомстве отметили, что при проверке были выявлены грубые нарушения в организации питания детей и осуществлении дезинфекционных процедур. На сырьё для приготовления еды не было необходимых документов, которые бы подтверждали его происхождение, уровень качества и соответствие требованиям безопасности. Кроме того, дезинфицирующее средство находилось на видном месте и создавало дополнительные риски для здоровья детей. А в групповой ячейке — помещении, где воспитанники находятся большую часть времени, — и вовсе были обнаружены следы жизнедеятельности насекомых.
"Сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО "Золотой петушок", помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы", — резюмировали в Роспотребнадзоре.
Ранее Life.ru писал о том, что в одном из детских садов Казани таинственно умерла девочка в возрасте двух лет. Трагедия произошла 12 января в детсаде № 315, расположенном на улице Октябрьской. Днём состояние малышки резко ухудшилось: она рухнула на пол, а её глаза закрылись. Прибывшие медики, к сожалению, уже не смогли ничем ей помочь.
Shutterstock