В Новой Москве после массового заражения кишечной инфекцией опечатали детсад

В Новой Москве опечатали частный детский сад после того, как его воспитанники заразились кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

"В связи с регистрацией группового случая кишечной инфекции среди воспитанников негосударственного детского сада АНО ДО "Золотой петушок" по адресу: город Москва, поселение Сосенское, посёлок Газопровод, дом 19, незамедлительно проведено эпидемиологическое расследование", — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что при проверке были выявлены грубые нарушения в организации питания детей и осуществлении дезинфекционных процедур. На сырьё для приготовления еды не было необходимых документов, которые бы подтверждали его происхождение, уровень качества и соответствие требованиям безопасности. Кроме того, дезинфицирующее средство находилось на видном месте и создавало дополнительные риски для здоровья детей. А в групповой ячейке — помещении, где воспитанники находятся большую часть времени, — и вовсе были обнаружены следы жизнедеятельности насекомых.

"Сотрудниками территориального отдела составлен протокол о временном запрете деятельности АНО ДО "Золотой петушок", помещения детского сада опечатаны. Административные материалы направлены для рассмотрения в Щербинский районный суд города Москвы", — резюмировали в Роспотребнадзоре.