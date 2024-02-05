"Мисс Япония – 2024" с Украины оставила титул из-за женатика

26-летняя уроженка Украины Каролина Сиино, получившая титул "Мисс Япония – 2024", отказалась от короны. После её победы пользователи социальных сетей написали, что конкурсантка "не отражает японскую красоту". Однако на самом деле от титула ей пришлось отказаться из-за скандала, пишет Kyodo News.

Японские таблоиды опубликовали информацию, где говорится, что девушка встречалась с женатым мужчиной. После выхода разгромных материалов украинка попыталась оправдаться, что сразу прекратила отношения, как только узнала о его статусе женатого. Однако в новых статьях это опровергли.

В официальном заявлении конкурса говорится, что просьба экс-победительницы об отказе от короны была принята. Организация также извинилась перед спонсорами и судьями, добавив, что награда конкурса будет оставаться свободной до конца года. В извинениях на своей странице Каролина отметила, что не смогла сказать правду из-за страха после выхода статьи.