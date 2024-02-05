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ЦИК ещё не готова назвать окончательное число кандидатов в президенты РФ

Памфилова: ЦИК пока не приняла решения о числе кандидатов в президенты РФ

5 февраля, 15:34
ЦИК пока не принимала решение об окончательном числе кандидатов в президенты РФ. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

ЦИК пока не принимала решение об окончательном числе кандидатов в президенты РФ. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не называла окончательное количество кандидатов, которые будут зарегистрированы на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя высказывание члена комиссии Евгения Колюшина.

"ЦИК ещё не принимала никакого официального решения. Это его [Колюшина] частное предположение. Идёт рабочий процесс обсуждения с представителями кандидатов итогов проверки подписей", приводит её слова ТАСС.

Ранее на заявление Колюшина сослался депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов, написав в телеграм-канале о том, что в итоговом бюллетене будут фигурировать лишь четыре фамилии. Остальным претендентам на кресло президента ЦИК якобы откажет в регистрации. Памфилова назвала слова политика частным мнением, не имеющим отношения к официальной информации.

ЦИК: Число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек
ЦИК: Число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек

Как уже рассказывал Life.ru, выборы президента России состоятся в нашей стране с 15 по 17 марта 2024 года. Сейчас ЦИК завершает проверку подписей за выдвигаемых кандидатов. Так, например, недавно в документах за председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича и подмосковного депутата Бориса Надеждина нашлись "мёртвые души". На данный момент зарегистрированы в кандидаты действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые люди").

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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