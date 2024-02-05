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5 февраля, 16:12

Подозреваемого в убийстве бойца Fight Nights Мутаева арестовали на два месяца

Подозреваемый в убийстве Надырхан Кадирханов и погибший Магомедрасул Мутаев (справа). Обложка © SHOT / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dagwrest_05

Подозреваемый в убийстве Надырхан Кадирханов и погибший Магомедрасул Мутаев (справа). Обложка © SHOT / Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dagwrest_05

Подозреваемого в убийстве бойца Fight Nights Магомеда Мутаева арестовали на два месяца. 18-летний Надырхан Кадирханов будет находиться в СИЗО до 31 марта.

Следствие ходатайствовало об аресте Надырхана Кадирханова. Видео © СУ СК России по Республике Дагестан

Напомним, что 20-летнего бойца лиги AMC Fight Nights Магомеда Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января. Камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Нападавший скрылся на своей "приоре", а боец скончался по пути в больницу. В расправе, как уже сообщал Life.ru, подозревают 18-летнего Надырхана Кадирханова, который мог пойти на преступление из мести, — Мутаев считал, что Кадирханов распускает слухи о его отце, называя барыгой.

Марина Калегина
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