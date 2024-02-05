Подозреваемого в убийстве бойца Fight Nights Мутаева арестовали на два месяца

Напомним, что 20-летнего бойца лиги AMC Fight Nights Магомеда Мутаева убили в Махачкале вечером 31 января. Камера запечатлела, как стрелок разрядил в спортсмена весь магазин пистолета. Нападавший скрылся на своей "приоре", а боец скончался по пути в больницу. В расправе, как уже сообщал Life.ru, подозревают 18-летнего Надырхана Кадирханова, который мог пойти на преступление из мести, — Мутаев считал, что Кадирханов распускает слухи о его отце, называя барыгой.