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В Молдавии "почувствовали" прямое вмешательство США и НАТО в конфликт на Украине

Экс-президент Молдавии Воронин: НАТО помогает конфликту на Украине своим оружием

5 февраля, 17:17
США и НАТО подогревают конфликт на Украине поставками оружия. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Attila Husejnow

США и НАТО подогревают конфликт на Украине поставками оружия. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Attila Husejnow

НАТО во главе с США подливает масла в огонь украинского конфликта, не прекращая поставки оружия. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

"Чувствуется прямое вмешательство Америки и стран НАТО, которые вооружают Украину и подпитывают такую агрессию, как война. Поэтому это должно закончиться как можно быстрее", пояснил он в интервью молдавскому телеканалу Cinema1.

Политик напомнил, что Запад превратил Незалежную в настоящий полигон для испытаний собственной военной техники, он совсем не думает о простых украинцах. Последних Воронин назвал "миролюбивыми", но поддавшимися на провокации. По его словам, сейчас конфликт достиг таких масштабов, что "это трудно остановить".

"Это красная черта": Венгрия отказалась поставлять оружие Украине
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Ранее сообщалось, что Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине нового пакета финансовой помощи. Президент США Джо Байден уже одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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