В Молдавии "почувствовали" прямое вмешательство США и НАТО в конфликт на Украине Экс-президент Молдавии Воронин: НАТО помогает конфликту на Украине своим оружием 5 февраля, 17:17 США и НАТО подогревают конфликт на Украине поставками оружия. Обложка © Getty Images / SOPA Images / Attila Husejnow

НАТО во главе с США подливает масла в огонь украинского конфликта, не прекращая поставки оружия. Об этом заявил бывший президент Молдавии, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.

"Чувствуется прямое вмешательство Америки и стран НАТО, которые вооружают Украину и подпитывают такую агрессию, как война. Поэтому это должно закончиться как можно быстрее", — пояснил он в интервью молдавскому телеканалу Cinema1.

Политик напомнил, что Запад превратил Незалежную в настоящий полигон для испытаний собственной военной техники, он совсем не думает о простых украинцах. Последних Воронин назвал "миролюбивыми", но поддавшимися на провокации. По его словам, сейчас конфликт достиг таких масштабов, что "это трудно остановить".

Ранее сообщалось, что Сенат США представил законопроект, который предусматривает выделение Украине нового пакета финансовой помощи. Президент США Джо Байден уже одобрил инициативу и призвал как можно скорее добиться её утверждения в Палате представителей.

Авторы Татьяна Миссуми