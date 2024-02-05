Власти Шри-Ланки разрешили выращивать медицинский каннабис на экспорт
Кабинет министров Шри-Ланки разрешил к экспорту каннабис в медицинских целях, сообщила государственный министр туризма Диана Гамаге. Она отметила, что для реализации этого проекта будут привлекаться иностранные инвесторы, при этом и у местных также будет возможность участвовать при условии сделок в долларах США.
"Процесс будет осуществляться в будущем через совет по инвестициям", — сказала Гамаге агентству Adaderana.
Власти Шри-Ланки рассчитывают, что такой промысел откроет новые возможности для экономического роста.
Ранее Life.ru рассказывал, что в конце прошлого года Верховная рада Украины поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны. Его одобрили 248 парламентариев. При этом выращиванием смогут заниматься только юрлица с лицензией под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции.
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