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5 февраля, 18:32

Власти Шри-Ланки разрешили выращивать медицинский каннабис на экспорт

Кабинет министров Шри-Ланки разрешил к экспорту каннабис в медицинских целях, сообщила государственный министр туризма Диана Гамаге. Она отметила, что для реализации этого проекта будут привлекаться иностранные инвесторы, при этом и у местных также будет возможность участвовать при условии сделок в долларах США.

"Процесс будет осуществляться в будущем через совет по инвестициям", — сказала Гамаге агентству Adaderana.

Власти Шри-Ланки рассчитывают, что такой промысел откроет новые возможности для экономического роста.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в конце прошлого года Верховная рада Украины поддержала законопроект о легализации медицинской марихуаны. Его одобрили 248 парламентариев. При этом выращиванием смогут заниматься только юрлица с лицензией под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции.

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Александра Мышляева
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