Власти Шри-Ланки разрешили выращивать медицинский каннабис на экспорт

Кабинет министров Шри-Ланки разрешил к экспорту каннабис в медицинских целях, сообщила государственный министр туризма Диана Гамаге. Она отметила, что для реализации этого проекта будут привлекаться иностранные инвесторы, при этом и у местных также будет возможность участвовать при условии сделок в долларах США.

"Процесс будет осуществляться в будущем через совет по инвестициям", — сказала Гамаге агентству Adaderana.

Власти Шри-Ланки рассчитывают, что такой промысел откроет новые возможности для экономического роста.