Израильскому руководству следовало бы проявить большую гибкость и прагматизм для установления перемирия в секторе Газа ради вызволения заложников. Такое заявление в ответ на провокационные высказывания израильского посла Симоны Гальперин сделало Министерство иностранных дел РФ.

Зарубежный дипломат в недавнем интервью заявила, что якобы Москва раскатывает перед представителями группировки ХАМАС "ковровые дорожки", не содействуя Иерусалиму в вопросе спасения пленников. В ответ МИД напомнил, что именно усилия со стороны России привели к освобождению нескольких узников из Газы, среди которых были и граждане Израиля.

"Израильскому дипломату было бы полезно из первых уст узнать, каково им было находиться в плену в течение почти двух месяцев и стоило ли их освобождение наших контактов с ХАМАС. <…> А вопрос, почему не удаётся вызволить остающихся в плену сограждан, было бы логичным адресовать руководству самого Израиля, которому, как нам кажется, можно было бы проявить большую гибкость и прагматизм в деле установления перемирия в Газе", — парировали в ведомстве.