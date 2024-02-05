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5 февраля, 19:01

МИД РФ одним советом приструнил хамоватого израильского дипломата

МИД РФ призвал Израиль к гибкости и прагматизму ради спасения заложников из Газы

Израильскому руководству следовало бы проявить большую гибкость и прагматизм для установления перемирия в секторе Газа ради вызволения заложников. Такое заявление в ответ на провокационные высказывания израильского посла Симоны Гальперин сделало Министерство иностранных дел РФ.

Зарубежный дипломат в недавнем интервью заявила, что якобы Москва раскатывает перед представителями группировки ХАМАС "ковровые дорожки", не содействуя Иерусалиму в вопросе спасения пленников. В ответ МИД напомнил, что именно усилия со стороны России привели к освобождению нескольких узников из Газы, среди которых были и граждане Израиля.

"Израильскому дипломату было бы полезно из первых уст узнать, каково им было находиться в плену в течение почти двух месяцев и стоило ли их освобождение наших контактов с ХАМАС. <…> А вопрос, почему не удаётся вызволить остающихся в плену сограждан, было бы логичным адресовать руководству самого Израиля, которому, как нам кажется, можно было бы проявить большую гибкость и прагматизм в деле установления перемирия в Газе", — парировали в ведомстве.

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А тем временем ХАМАС согласилось поэтапно освобождать заложников, которые удерживаются в неволе с октября 2023 года. Сделка между палестинской группировкой и Израилем была достигнута в Париже.

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Илья Пушкарев
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