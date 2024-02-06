Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин запросил политическое убежище

Задержанный в Аргентине по запросу Украины россиянин Игорь Чуркин подал прошение о предоставлении ему политического убежища. Об этом заявила заведующая консульским отделом Посольства России в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова.

"Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения. У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища", — приводит её слова РИА "Новости".

Консульский отдел дипмиссии готов оказать задержанному юридическую помощь в рамках своей компетенции, добавила Пустовалова.