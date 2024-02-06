Небензя: США пытаются втянуть в вооружённый конфликт все страны Ближнего Востока

Участившиеся удары американской армии по объектам на территории различных ближневосточных государств выдают намерение Вашингтона втянуть страны региона в широкомасштабный конфликт. Так о действиях США на заседании Совбеза ООН высказался постпред РФ Василий Небензя.

"Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока", — подчеркнул дипломат.