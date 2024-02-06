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5 февраля, 22:20

Жителя Камчатки обвинили в госизмене за сотрудничество с СБУ

Житель Камчатки задержан по подозрению в госизмене. Как сообщает УФСБ по региону, он сотрудничал со Службой безопасности Украины.

Возбуждено уголовное дело. По данным силового ведомства, после начала СВО мужчина, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, в обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений с банковской карты и получения денег от сдачи в аренду квартиры передавал СБУ информацию о работе Погранслужбы ФСБ РФ, участниках спецоперации и иные данные о ВС РФ.

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Сведения он собирал на территории Камчатского края, привлекая родственников и знакомых. Обвиняемого заключили под стражу.

А ранее Лайф рассказывал, что на Камчатке обезвредили мужчину с целым арсеналом взрывчатки. В отношении арестованного возбуждено сразу несколько уголовных дел по статьям о терроризме и изготовлении взрывных устройств.

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Shutterstock

Артур Лапсаков
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