Назван топовый способ поощрить ребёнка сладостью и не искалечить его психику

Если регулярно выдавать ребёнку сладкий приз в качестве поощрения за выполненную домашнюю работу или бытовые дела, малыш может привыкнуть к мысли, что протянутое родителем лакомство является лишь наградой за труд. Избежать такого сценария поможет простой лайфхак, уверена эндокринолог Анастасия Тараско.

По словам эксперта, достаточно периодически совершать совместные походы в супермаркет и покупать сладкое на всю семью. Тогда пострелёнок поймёт, что угощения не являются поощрением или утешением лишь для него, а предназначены для всех.

"Важно, чтобы в жизни ребёнок получал удовольствие не только из еды", — заключила врач в беседе с РИА "ФедералПресс".