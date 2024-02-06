Министр экономики Германии заявил об обнищании страны

Германия на фоне отсутствия экономического роста стала неконкурентоспособной. Такое заявление сделал министр финансов ФРГ Кристиан Линдер, признав, что страна становится беднее.

"Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста", — сказал министр, выступая на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.

Также Линдер удивился отсутствию выводов у правительства после публикации Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогноза роста экономики Германии в 2024 году, где он был сокращён почти вдвое, до 0,3%. Сейчас понятно, что все социальные блага и перспективные экологические проекты могут быть реализованы только за счёт процветания, добавил министр.

Линдер признал, что Берлину стоит развивать большую гибкость рынка труда и сократить бюрократию, чтобы прийти к "социальной рыночной экономике".