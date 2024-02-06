Большинство россиян уверены, что бабушки и дедушки должны помогать с внуками

Большинство россиян считают, что бабушки и дедушки обязаны помогать с воспитанием детей. Такие результаты показал опрос, проведённый сайтом kp.ru.

Оказалось, что такого мнения придерживаются 35% из 9,1 тысячи опрошенных. Чуть меньше — 31% — уверены, что такая обязанность ложится на старших родственников только в крайних ситуациях. А 26% респондентов считают, что это необходимо, если бабули и дедули живут с внуками в одном городе.

"Если бабушки и дедушки не хотят видеть внуков и помогать с ними, то зачем такие родственники вообще? Я бы хотел, чтобы мои дети, когда вырастут и обзаведутся семьями, внуков мне привозили", — оставил комментарий один из пользователей.

Лишь 8% опрошенных уверены, что нянчиться с детьми стоит только родителям, а старшее поколение лучше оставить в покое.