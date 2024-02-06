Россиянок призвали отказаться от набирающей популярность процедуры ради спасения вагины

Ставшая ныне популярной процедура йони-стиминга, которая подразумевает отпаривание вагины для якобы поддержания здоровья половых органов, на деле имеет обратный эффект и несёт серьёзную угрозу. Такое предупреждение озвучила акушер-гинеколог Марина Щербатых.

Врач объяснила, что в рамках методики интимная зона подвергается воздействию испарённой воды. В жидкость предварительно добавляются эфирные масла или другие компоненты. По словам гинеколога, сейчас не существует ни одного доказательства эффективности йони-стиминга, да и медицинской эта процедура не является.

"К самым очевидным опасностям относится получение ожога во время процедуры, а также раздражение и аллергические реакции при использовании дополнительных средств. Кроме того, любые пропаривания, спринцевания и использование средств с отдушками приводят к повышению частоты нарушения микрофлоры влагалища", — объяснила гинеколог "Газете.ru".