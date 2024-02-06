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6 февраля, 02:53

Соперница Трампа запросила защиту у Секретной службы США, сообщили СМИ

WSJ: Никки Хейли запросила защиту Секретной службы США из-за угроз

Единственная соперница бывшего президента США Дональда Трампа в борьбе за место кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли обратилась в Секретную службу за защитой. Всему виной стали угрозы, которые она начала получать.

Информацию Хейли подтвердила газете The Wall Street Journal, сославшись на "многочисленные проблемы". Однако причины она так и не раскрыла.

Когда именно был сделан запрос, неизвестно. Но издание пишет, что усиленная охрана находилась рядом с Хейли примерно неделю.

Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире
Никки Хейли поздравила Дональда Трампа с победой на праймериз в Нью-Гэмпшире

По данным американских СМИ, 30 декабря и 1 января полиция реагировала на ложные сообщения о насилии с применением огнестрельного оружия и угрозах членовредительства и вызовы вели их к дому Хейли, где были её родители.

Напомним, Дональд Трамп выиграл праймериз в штате Нью-Гэмпшир, победив Никки Хейли. Она поздравила соперника, но пообещала продолжать бороться с ним в других штатах.

Обложка ©

X / Nikki Haley

Артур Лапсаков
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