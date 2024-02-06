Небо России закроют от БПЛА расширенным радиолокационным полем

Над Россией начали расширять радиолокационное поле, которое поможет находить беспилотники на низких высотах, в том числе на опасных направлениях. Об этом сообщил РИА "Новости" заместитель гендиректора концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.

"Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются", — объяснил Савицкий.