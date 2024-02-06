Небо России закроют от БПЛА расширенным радиолокационным полем
Над Россией начали расширять радиолокационное поле по контролю за БПЛА
Над Россией начали расширять радиолокационное поле, которое поможет находить беспилотники на низких высотах, в том числе на опасных направлениях. Об этом сообщил РИА "Новости" заместитель гендиректора концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий.
"Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются", — объяснил Савицкий.
Он также отметил, что в настоящее время радиолокационное поле вокруг российской столицы — Москвы — позволяет обнаруживать и уничтожать беспилотники. При этом построено оно по большей части на радиолокационных средствах концерна "Алмаз-Антей".
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