В России раскрыли правду о поставках ПВО С-400 в Индию

"Рособоронэкспорт" сообщил, что контракт по передаче систем ПВО С-400 "Триумф" Индии исполняется в согласованные сторонами сроки. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев, комментируя вброс о якобы "срыве" поставок последних двух дивизионов ЗРК и запчастей для боевых самолётов.

Россия и Индия ещё в октябре 2018 года заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 за 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих ПВО после Китая и Турции. Страна уже приняла на вооружение первые две батареи российских ракетных комплексов. В конце 2023 года в ВВС Индии рассказывали, что Нью-Дели ожидает завершения контракта на поставку С-400 в 2024 году. В январе Москва поставила ей третью партию.