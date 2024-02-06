В России раскрыли правду о поставках ПВО С-400 в Индию
"Рособоронэкспорт" сообщил, что контракт по С-400 для Индии исполняется в срок
"Рособоронэкспорт" сообщил, что контракт по передаче систем ПВО С-400 "Триумф" Индии исполняется в согласованные сторонами сроки. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Михеев, комментируя вброс о якобы "срыве" поставок последних двух дивизионов ЗРК и запчастей для боевых самолётов.
"Контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию сторон", — ответил Михеев на соответствующий вопрос РИА "Новости" в ходе выставки вооружений World Defense Show.
Россия и Индия ещё в октябре 2018 года заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 за 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих ПВО после Китая и Турции. Страна уже приняла на вооружение первые две батареи российских ракетных комплексов. В конце 2023 года в ВВС Индии рассказывали, что Нью-Дели ожидает завершения контракта на поставку С-400 в 2024 году. В январе Москва поставила ей третью партию.
Vk / Минобороны России