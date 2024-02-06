ВСУ бросили мощный укрепрайон под Донецком

Бойцы ВСУ под натиском российских сил были вынуждены отступить, оставив крупный укрепрайон под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"Нашим ребятам под Донецком удалось вытеснить ВФУ из укрепрайона. Это довольно внушительный по фронтовым меркам участок, откуда противнику пришлось уйти", — заметил Кимаковский в комментарии ТАСС.

По его словам, украинские подразделения понесли большие потери на этом участке фронта. Также российские военные сделали практически невозможным подвоз ВСУ обеспечения. Из-за этого бойцам пришлось покинуть свои позиции.