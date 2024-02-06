Двум россиянкам грозит по 20 лет за попытку провезти через Внуково "сувенир" из Венесуэлы

Две женщины привезли из Венесуэлы килограмм кокаина, но попались при попытке пронести "сувенир" мимо таможенников в аэропорту Внуково. По сведениям SHOT, наркотики они доставили в Москву по заданию рецидивиста.

56-летняя Ольга и 57-летняя Антонина вернулись после отдыха в Каракасе 3 февраля. Они спокойно проследовали через "зелёный коридор". Там-то их и остановили таможенники. Москвичек попросили показать содержимое багажа. Внимание их привлекла стеклянная бутылка со странной вязкой жидкостью. Как оказалось, не зря. В её составе обнаружили кокаин, массой более одного килограмма в пересчёте на сухое вещество.

Горе-туристки задержаны. На допросе они рассказали, что контрабанду пытались провезти по заданию 35-летнего Андрея Плиско, который судим по 228-й статье. Теперь против всех троих возбуждены дела по статье о контрабанде наркотиков, которая предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.