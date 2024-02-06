Польский спецназовец открыл украинцам глаза на горький факт о конфликте с Россией

Украине не под силу вернуть утраченные территории, ведь Россия слишком могучий противник для Незалежной. Любые чаяния Киева на этот счёт не имеют под собой почвы. Об этом в беседе с информационным порталом Glos24 сказал военный аналитик, в прошлом оператор польского отряда спецназа "Гром" с позывным Наваль.

"Я считаю, что если кто-то делает такие предположения, то он просто ошибается. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы её можно было просто вытеснить. Украинцы, конечно, получают от нас сильную поддержку, у них есть технологические инновации, но их меньше. У них гораздо меньше сил и ресурсов", — объяснил свою позицию ветеран польских формирований СпН.

Он добавил, что поражение Украины в этом конфликте — состоявшийся факт, пусть украинцам и не хочется это признавать, а Киев может делать только те шаги, которые позволит Москва. При этом совершенно ясно то, что Незалежная неизбежно сядет за стол переговоров с Российской Федерацией, ведь другого выхода из сложившейся ситуации у неё нет, подытожил Наваль.