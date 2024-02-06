Польский спецназовец открыл украинцам глаза на горький факт о конфликте с Россией
Польский спецназовец Наваль: Украине не вернуть утраченные территории
Украине не под силу вернуть утраченные территории, ведь Россия слишком могучий противник для Незалежной. Любые чаяния Киева на этот счёт не имеют под собой почвы. Об этом в беседе с информационным порталом Glos24 сказал военный аналитик, в прошлом оператор польского отряда спецназа "Гром" с позывным Наваль.
"Я считаю, что если кто-то делает такие предположения, то он просто ошибается. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы её можно было просто вытеснить. Украинцы, конечно, получают от нас сильную поддержку, у них есть технологические инновации, но их меньше. У них гораздо меньше сил и ресурсов", — объяснил свою позицию ветеран польских формирований СпН.
Он добавил, что поражение Украины в этом конфликте — состоявшийся факт, пусть украинцам и не хочется это признавать, а Киев может делать только те шаги, которые позволит Москва. При этом совершенно ясно то, что Незалежная неизбежно сядет за стол переговоров с Российской Федерацией, ведь другого выхода из сложившейся ситуации у неё нет, подытожил Наваль.
К слову, этот прогноз для Украины можно назвать достаточно оптимистичным в сравнении с тем, что озвучил на днях заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что территория нынешней Незалежной сократится до границ Львовской области, ведь проектировщики Средиземноморской железнодорожной магистрали сделали конечной точкой маршрута не Киев, а именно Львов.
Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu