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Пассажиры UTair и "Ямала" почти сутки ждали вылета из Сочи в Тюмень

6 февраля, 08:01
Из Сочи в Тюмень задержали рейсы из-за непогоды. Обложка © Shutterstock

Из Сочи в Тюмень задержали рейсы из-за непогоды. Обложка © Shutterstock

Пассажиры вчерашних авиарейсов Сочи – Тюмень ждали вылета около 20 часов. Речь идёт о двух самолётах компаний UTair и "Ямал", причиной задержки стали погодные условия.

Время вылетов было сдвинуто из-за непогоды в Сочи, объяснили на горячей линии тюменского аэропорта Рощино. Сегодня, 6 февраля, с утра оба самолёта вылетели в Тюмень (в 07:14 и 09:25), об этом говорят данные табло сочинского аэропорта.

Сель обрушился на жилую многоэтажку в Сочи
Сель обрушился на жилую многоэтажку в Сочи

Накануне сообщалось, что непогода в Сочи внесла корректировки в полёты: 14 пассажирских самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Штормовой ветер в городе прогнозируется до ночи 6 февраля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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