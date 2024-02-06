Пассажиры UTair и "Ямала" почти сутки ждали вылета из Сочи в Тюмень
Из Сочи в Тюмень задержали рейсы из-за непогоды. Обложка © Shutterstock
Пассажиры вчерашних авиарейсов Сочи – Тюмень ждали вылета около 20 часов. Речь идёт о двух самолётах компаний UTair и "Ямал", причиной задержки стали погодные условия.
Время вылетов было сдвинуто из-за непогоды в Сочи, объяснили на горячей линии тюменского аэропорта Рощино. Сегодня, 6 февраля, с утра оба самолёта вылетели в Тюмень (в 07:14 и 09:25), об этом говорят данные табло сочинского аэропорта.
Накануне сообщалось, что непогода в Сочи внесла корректировки в полёты: 14 пассажирских самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Штормовой ветер в городе прогнозируется до ночи 6 февраля.