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Суд в Москве заочно арестовал Арестовича*

6 февраля, 07:57
Алексей Арестович*. Обложка © Wikipedia / Kozubenko

Алексей Арестович*. Обложка © Wikipedia / Kozubenko

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Он обвиняется в публичных призывах к террористической деятельности и публичном распространении фейков о ВС РФ.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А. Н. Арестовича* на срок 2 месяца с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ — с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", — сказали в суде.

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу
Басманный суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

А в конце декабря суд в России заочно арестовал главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. Его обвиняют в совершении 104 терактов. После его задержания в России или с момента экстрадиции подозреваемого отправят под стражу на два месяца.

* Внесён в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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