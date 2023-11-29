Басманный суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу
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Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (настоящее имя Сусана Алимовна Джамаладинова), которая была объявлена в международный розыск из-за распространения фейков о Вооружённых силах России. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Москвы.
"В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске", — говорится в сообщении.
Уточняется, что украинке выдвинуто обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершённое по мотивам национальной ненависти).
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Напомним, МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу и актрису Джамалу, которая в 2016 году заняла первое место на Евровидении. Поводом для этого послужили публикации в соцсетях о событиях в Буче в апреле 2022 года. Также в ходе выступления на Евровидении-2023 в заключение она крикнула: "Слава Украине!", хотя музыкальный конкурс считается вне политики. Кстати, после этого депутат ГД Виталий Милонов предупредил о возможном наказании и других певцов, которые не перестают ругать Россию.