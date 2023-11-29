Басманный суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу

Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (настоящее имя Сусана Алимовна Джамаладинова), которая была объявлена в международный розыск из-за распространения фейков о Вооружённых силах России. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Москвы.

"В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске", — говорится в сообщении.