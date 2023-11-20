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"Не смогут выступать в банях": Милонов после Джамалы предрёк наказание другим певицам, ругающим Россию

Милонов поддержал объявление в розыск певицы Джамалы

20 ноября, 12:15
<p>Певица Джамала. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jamalajaaa</p>

Певица Джамала. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jamalajaaa

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал объявление в розыск украинской певицы Джамалы. Парламентарий считает, что наказывать стоит всех, кто публично высказывает антироссийскую позицию, призывает к санкциям и дискредитирует нашу армию в глазах зарубежных слушателей.

"Публичное антироссийское выступление должно быть всегда квалифицировано как уголовное преступление. Таким образом, все эти произносительницы звуков ртом автоматически попадут под преследование. И у них не будет юридической возможности въехать в Россию и выступать в банях, в массажных салонах, на корпоративах со своей программой", — отметил собеседник Лайфа.

Княгиня Ольга, Бандера и Джамала: В Киеве выставили жутковатых восковых "национальных героев"

Княгиня Ольга, Бандера и Джамала: В Киеве выставили жутковатых восковых "национальных героев"

Напомним, МВД РФ объявило в розыск украинскую певицу и актрису Джамалу (настоящее имя Сусана Джамаладинова). Лайф узнал, по какой статье разыскивают победительницу Евровидения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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