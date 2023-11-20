"Не смогут выступать в банях": Милонов после Джамалы предрёк наказание другим певицам, ругающим Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал объявление в розыск украинской певицы Джамалы. Парламентарий считает, что наказывать стоит всех, кто публично высказывает антироссийскую позицию, призывает к санкциям и дискредитирует нашу армию в глазах зарубежных слушателей.

"Публичное антироссийское выступление должно быть всегда квалифицировано как уголовное преступление. Таким образом, все эти произносительницы звуков ртом автоматически попадут под преследование. И у них не будет юридической возможности въехать в Россию и выступать в банях, в массажных салонах, на корпоративах со своей программой", — отметил собеседник Лайфа.