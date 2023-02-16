Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 19:04

Княгиня Ольга, Бандера и Джамала: В Киеве выставили жутковатых восковых "национальных героев"

В новом музее "Становления украинской нации" в Киеве увековечили Степана Бандеру

<p>Обложка © Музей становления украинской нации</p>

Обложка © Музей становления украинской нации

Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, посетителям выставки предлагается узнать об "известных украинцах", среди которых — лидер украинских националистов Степан Бандера и княгиня Ольга. Об этом сообщает украинская газета NV.

Восковые фигуры Степана Бандеры и Пилипа Орлика. Фото © Музей становления украинской нации

Восковые фигуры Степана Бандеры и Пилипа Орлика. Фото © Музей становления украинской нации

"Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала (певица. — Прим. Лайфа). В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев", — говорится в публикации.

В музее представлены около сотни статуй известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной, 25 сюжетных композиций и 300 картин, карт и диорам. Пресс-служба музея уточняет, что все экспозиции "созданы по результатам исторических исследований и имеют научное обоснование".

Суд Киева постановил снести часовню УПЦ рядом с местом первого храма на Руси

Суд Киева постановил снести часовню УПЦ рядом с местом первого храма на Руси

Параллельно с этим на Украине не останавливаются на отмене русской культуры и идут дальше — там взялись и за советские праздники. В Раде предложили отменить Первомай, День Победы и 8 Марта. Вместо последнего хотят ввести новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Политолог Подлесный объяснил отмену советских праздников на Украине реализацией проекта "Анти-Россия".

Ирина Фальке
  • Новости
  • Украина
  • Степан Бандера
  • Общество
  • Культура
  • История

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров