Княгиня Ольга, Бандера и Джамала: В Киеве выставили жутковатых восковых "национальных героев"
В новом музее "Становления украинской нации" в Киеве увековечили Степана Бандеру
Обложка © Музей становления украинской нации
Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, посетителям выставки предлагается узнать об "известных украинцах", среди которых — лидер украинских националистов Степан Бандера и княгиня Ольга. Об этом сообщает украинская газета NV.
Восковые фигуры Степана Бандеры и Пилипа Орлика. Фото © Музей становления украинской нации
"Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала (певица. — Прим. Лайфа). В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев", — говорится в публикации.
В музее представлены около сотни статуй известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной, 25 сюжетных композиций и 300 картин, карт и диорам. Пресс-служба музея уточняет, что все экспозиции "созданы по результатам исторических исследований и имеют научное обоснование".
Параллельно с этим на Украине не останавливаются на отмене русской культуры и идут дальше — там взялись и за советские праздники. В Раде предложили отменить Первомай, День Победы и 8 Марта. Вместо последнего хотят ввести новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Политолог Подлесный объяснил отмену советских праздников на Украине реализацией проекта "Анти-Россия".