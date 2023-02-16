Княгиня Ольга, Бандера и Джамала: В Киеве выставили жутковатых восковых "национальных героев"

Музей "Становления украинской нации" открылся в Киеве, посетителям выставки предлагается узнать об "известных украинцах", среди которых — лидер украинских националистов Степан Бандера и княгиня Ольга. Об этом сообщает украинская газета NV.

Восковые фигуры Степана Бандеры и Пилипа Орлика. Фото © Музей становления украинской нации

"Княгиня Ольга, Степан Бандера, Джамала (певица. — Прим. Лайфа). В Киеве открылся первый инновационный музей истории с инсталляциями известных украинцев", — говорится в публикации.

В музее представлены около сотни статуй известных деятелей политики, науки и культуры, связанных с Украиной, 25 сюжетных композиций и 300 картин, карт и диорам. Пресс-служба музея уточняет, что все экспозиции "созданы по результатам исторических исследований и имеют научное обоснование".