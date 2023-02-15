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15 февраля, 13:46

Суд Киева постановил снести часовню УПЦ рядом с местом первого храма на Руси

<p>Часовня УПЦ рядом с местом первого храма на Руси. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Ткаченко</p>

Часовня УПЦ рядом с местом первого храма на Руси. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Ткаченко

Киевский суд распорядился освободить участок Национального музея истории Украины в Киеве от часовни канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Суд распорядился освободить зону Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма-МАФа. Иск к музею удовлетворён. Размещение данного объекта на земельном участке музея противоречит его планируемому использованию", — написал Ткаченко в соцсети.

По словам министра, "храм-киоск" находится там, где запрещено новое строительство. Также сооружение "нарушает" ансамбль комплекса Десятинная церковь — первого каменного храма на Руси.

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Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о персональных санкциях в отношении десяти представителей канонической УПЦ и РПЦ. Перед этим он подписал указ, приостанавливающий гражданство тринадцати священников канонической Украинской православной церкви.

Оксана Попова
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