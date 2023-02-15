Суд Киева постановил снести часовню УПЦ рядом с местом первого храма на Руси

Киевский суд распорядился освободить участок Национального музея истории Украины в Киеве от часовни канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Суд распорядился освободить зону Национального музея истории Украины от незаконно построенного храма-МАФа. Иск к музею удовлетворён. Размещение данного объекта на земельном участке музея противоречит его планируемому использованию", — написал Ткаченко в соцсети.