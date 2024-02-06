В Минфине поддержали увеличение лимитов для IT-ипотеки, проект уже подготовлен

Российский Минфин поддержал увеличение лимитов для IT-ипотеки. В Минцифры уже подготовили проект постановления. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен", — сказано в публикации ведомства.

В Министерстве финансов добавили, что сейчас российский финансовый институт в сфере развития жилья "ДОМ.РФ" занимается обеспечением перераспределения оставшихся лимитов в пользу тех банков, которые их исчерпали — это порядка 39 миллиардов рублей. Благодаря этому выдача IT-ипотеки будет продолжена с учётом перераспределения, пока постановление не будет принято правительством.