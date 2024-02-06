Регион

Уведомления отключены

6 февраля, 08:28

В Минфине поддержали увеличение лимитов для IT-ипотеки, проект уже подготовлен

Российский Минфин поддержал увеличение лимитов для IT-ипотеки. В Минцифры уже подготовили проект постановления. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"В рамках мониторинга реализации льготных ипотечных программ Минфин России в рабочем порядке поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке, чтобы не допустить остановки программы. Соответствующий проект постановления правительства коллегами из Минцифры России уже подготовлен", сказано в публикации ведомства.

В Министерстве финансов добавили, что сейчас российский финансовый институт в сфере развития жилья "ДОМ.РФ" занимается обеспечением перераспределения оставшихся лимитов в пользу тех банков, которые их исчерпали — это порядка 39 миллиардов рублей. Благодаря этому выдача IT-ипотеки будет продолжена с учётом перераспределения, пока постановление не будет принято правительством.

"Семейную ипотеку" продлят и распространят на новые регионы России
"Семейную ипотеку" продлят и распространят на новые регионы России

Ранее Life.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин отдал правительству распоряжение распространить без ограничений программы дальневосточной и арктической ипотеки на участников СВО, а также членов семей погибших при выполнении боевых задач военнослужащих.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Минцифры РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров