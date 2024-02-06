Токаев может назначить генерала из своей "свиты" на место уволенного премьера Казахстана
Токаеву предложили кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / EPA / FLORENCE LO / POOL
Президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву предложили кандидатуру на должность премьер-министра после отставки правительства во главе с Алиханом Смаиловым. Крупнейшая партия республики "Аманат" ("Завет предков") прочит на этот пост главу Администрации президента Олжаса Бектенова.
"Касыму-Жомарту Токаеву председатель Мажилиса [нижней палаты] парламента, председатель партии "Aманат" Ерлан Кошанов от имени политической партии "Aманат" предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан", — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.
В соответствии с законодательством в ближайшее время Токаев должен будет обсудить предложенную кандидатуру с остальными фракциями парламента.
Олжас Бектенов с февраля 2022 года по апрель 2023 года занимал пост председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). У него есть звание генерал-лейтенанта. 3 апреля 2023 года указом Токаева он был назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан.
Напомним, 5 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку без объяснения причин. Согласно сообщению пресс-службы главы государства, решение принято в соответствии со статьёй 70 Конституции. Врио премьер-министра республики был назначен Роман Скляр.