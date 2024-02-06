Токаев может назначить генерала из своей "свиты" на место уволенного премьера Казахстана

Президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву предложили кандидатуру на должность премьер-министра после отставки правительства во главе с Алиханом Смаиловым. Крупнейшая партия республики "Аманат" ("Завет предков") прочит на этот пост главу Администрации президента Олжаса Бектенова.

"Касыму-Жомарту Токаеву председатель Мажилиса [нижней палаты] парламента, председатель партии "Aманат" Ерлан Кошанов от имени политической партии "Aманат" предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Республики Казахстан", — сказано в сообщении пресс-службы главы государства.

В соответствии с законодательством в ближайшее время Токаев должен будет обсудить предложенную кандидатуру с остальными фракциями парламента.

Олжас Бектенов с февраля 2022 года по апрель 2023 года занимал пост председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). У него есть звание генерал-лейтенанта. 3 апреля 2023 года указом Токаева он был назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан.