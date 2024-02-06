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Нашлась девочка, передавшая привет жителям "Тамба" с выставки "Россия"

Тамбовский губернатор Егоров сообщил, что нашёл школьницу, не знавшую про Тамбов

6 февраля, 08:42
Девочка, назвавшая столицей Тамбовской области город Тамб. Видео © t.me / Максим Егоров

Девочка, назвавшая столицей Тамбовской области город Тамб. Видео © t.me / Максим Егоров

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что удалось найти девочку, которая на выставке "Россия" назвала столицей его региона город Тамб. Об этом политик написал в телеграм-канале.

Девочка, назвавшая столицей Тамбовской области город Тамб. Видео © t.me / Максим Егоров

"Благодарю всех, кто помог нам найти Амелию! Вчера со мной связались родители девочки, которая так мило и непосредственно познакомилась с нашим регионом на выставке "Россия" и назвала Тамбов Тамбом", поделился чиновник.

Егоров отметил, что Амелия из многодетной семьи, её родители — Булат и Айсылу. Семья, по его словам, с благодарностью приняла приглашение посетить Тамбов и познакомиться с его достопримечательностями.

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Напомним, на выставке "Россия" одна из юных посетительниц призналась, что впервые слышит о Тамбовской области, поставив ударение на первый слог. Столицей региона школьница назвала город Тамб. Тамбовский губернатор Максим Егоров попросил помочь разыскать девочку, чтобы пригласить её на экскурсию в регион.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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