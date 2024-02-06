Нашлась девочка, передавшая привет жителям "Тамба" с выставки "Россия"
Тамбовский губернатор Егоров сообщил, что нашёл школьницу, не знавшую про Тамбов
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров рассказал, что удалось найти девочку, которая на выставке "Россия" назвала столицей его региона город Тамб. Об этом политик написал в телеграм-канале.
"Благодарю всех, кто помог нам найти Амелию! Вчера со мной связались родители девочки, которая так мило и непосредственно познакомилась с нашим регионом на выставке "Россия" и назвала Тамбов Тамбом", — поделился чиновник.
Егоров отметил, что Амелия из многодетной семьи, её родители — Булат и Айсылу. Семья, по его словам, с благодарностью приняла приглашение посетить Тамбов и познакомиться с его достопримечательностями.
Напомним, на выставке "Россия" одна из юных посетительниц призналась, что впервые слышит о Тамбовской области, поставив ударение на первый слог. Столицей региона школьница назвала город Тамб. Тамбовский губернатор Максим Егоров попросил помочь разыскать девочку, чтобы пригласить её на экскурсию в регион.