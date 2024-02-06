Диетолог рассказала, откуда берёт корни переедание и как с ним бороться

Нередко люди переедают из-за того, что им просто жалко выбрасывать еду. Им приходится расправляться с остатками пищи, однако мало кто представляет, какой вред этим самым наносится организму.​​ О том, как бороться с этой вредной привычкой, рассказала диетолог Еленой Мотова.

"Разрешите себе не доедать ту еду, которая не нужна вашему телу и не принесёт ему пользы. Можно для начала выбрасывать по одной чайной ложке, чтобы приучить себя к идее, что это в принципе возможно. Я тоже ненавижу выбрасывать еду, поэтому всё, что можно, замораживаю или использую как базу для приготовления нескольких блюд", — отметила она в своём телеграм-канале.

По мнению эксперта, корни "общества чистых тарелок" уходят в детство, когда нам рассказывали, что к еде нужно относиться бережно и выкидывать её нельзя ни в коем случае. В итоге многие предубеждения сохранились у многих и во взрослом возрасте. Однако есть нужно столько, сколько требуется организму, и ничуть не больше.

Диетолог пояснила, что вопрос стоит не только в том, как кормят детей, но и в отношении к потребностям других людей, вне зависимости от возраста. Она подчеркнула, что насилие в любой форме чудовищно, и привела в пример историю одного из подписчиков.

"Меня били, ругали, не выпускали из-за стола, пока тарелка не будет пустой. Привычку доедать до сих пор не могу выкорчевать из себя", — поделился детским опытом один из читателей Мотовой.