Имя генерал-полковника Шилова присвоено единственному на Дальнем Востоке вузу МВД России

Имя генерал-полковника внутренней службы Ивана Фёдоровича Шилова присвоили единственному на Дальнем Востоке ведомственному вузу МВД России, следует из текста распоряжения Правительства РФ.

"С Дальневосточным регионом профессионала высочайшего класса, самоотверженного и мужественного человека Ивана Шилова связывало многое. После окончания Калининградского военного училища МВД СССР он был направлен в распоряжение УВД Хабаровского края, где активно участвовал в раскрытии ряда резонансных преступлений, лично расследовал 81 уголовное дело", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что 10 лет службы на Дальнем Востоке сам Иван Фёдорович называл "своими университетами оперативно-розыскной работы". Он всегда проявлял заботу о личном составе. Всего за четыре года (с 1979 по 1983) в крае было построено пять новых зданий для размещения территориальных органов, возведены жилые дома для сотрудников, введена в строй больница.

В 2002 году Иван Фёдорович стал главной общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России и почти 20 лет был её бессменным председателем. Таким образом, 73 из 91 прожитого года он посвятил службе в органах внутренних дел.

Присвоение Дальневосточному юридическому институту МВД России имени генерал-полковника внутренней службы И.Ф. Шилова является свидетельством признания его личного вклада в реализацию государственной политики в сфере внутренних дел, борьбу с преступностью, обучение и воспитание кадров, развитие ветеранского движения.

"Руководство, сотрудники, курсанты и слушатели ведомственного вуза выразили готовность быть достойными памяти легендарного предшественника", — заключила представитель МВД России Ирина Волк.