Минздрав разрешил продавать экстренные контрацептивы без рецепта и онлайн

Минздрав разрешил продажу популярных средств для экстренной контрацепции "Постинор" и "Эскапел" без рецепта и онлайн. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании "Гедеон Рихтер".

Издание сообщает, что такое решение ведомства вызвано на фоне ужесточения оборота мифепристона, который в малой дозировке принимают как лекарство для экстренной контрацепции, а также из-за исследований о безопасности приёма вышеназванных препаратов без назначения доктора.

В Минздраве рассказали, что препараты "Постинор" и "Эскапел" не соответствуют требованиям для лекарств, выписываемых по рецепту. Также Министерство подчеркнуло, что сравнение данных препаратов с другой фармацевтической группой контрацептивов, которые продаются с рецептом, выглядит некорректно.