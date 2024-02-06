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6 февраля, 10:05

Минздрав разрешил продавать экстренные контрацептивы без рецепта и онлайн

Минздрав разрешил продажу популярных средств для экстренной контрацепции "Постинор" и "Эскапел" без рецепта и онлайн. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании "Гедеон Рихтер".

Издание сообщает, что такое решение ведомства вызвано на фоне ужесточения оборота мифепристона, который в малой дозировке принимают как лекарство для экстренной контрацепции, а также из-за исследований о безопасности приёма вышеназванных препаратов без назначения доктора.

В Минздраве рассказали, что препараты "Постинор" и "Эскапел" не соответствуют требованиям для лекарств, выписываемых по рецепту. Также Министерство подчеркнуло, что сравнение данных препаратов с другой фармацевтической группой контрацептивов, которые продаются с рецептом, выглядит некорректно.

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Unsplash / Reproductive Health Supplies Coalition

Владимир Озеров
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