Минздрав разрешил продавать экстренные контрацептивы без рецепта и онлайн
Минздрав разрешил продажу популярных средств для экстренной контрацепции "Постинор" и "Эскапел" без рецепта и онлайн. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании "Гедеон Рихтер".
Издание сообщает, что такое решение ведомства вызвано на фоне ужесточения оборота мифепристона, который в малой дозировке принимают как лекарство для экстренной контрацепции, а также из-за исследований о безопасности приёма вышеназванных препаратов без назначения доктора.
В Минздраве рассказали, что препараты "Постинор" и "Эскапел" не соответствуют требованиям для лекарств, выписываемых по рецепту. Также Министерство подчеркнуло, что сравнение данных препаратов с другой фармацевтической группой контрацептивов, которые продаются с рецептом, выглядит некорректно.
Ранее врач рассказал, какой период для зачатия является благоприятным. Он отметил, что нельзя стремиться к зачатию, если потенциальные родители не ограничивали себя в употреблении алкоголя на праздниках.
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