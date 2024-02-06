"Зловещий сигнал из загробного мира": Медведев высмеял Байдена за встречу с мертвецом
Медведев высмеял рассказ Байдена о встрече с покойным президентом Франции
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал ошибку президента США Джо Байдена, который публично заявил, что недавно вёл диалог с французским лидером Франсуа Миттераном, который давно отошёл в мир иной.
"Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы (сначала Байден заявил, что Миттеран из Германии, но потом исправился). Мир действительно в опасности…" — написал Медведев в своём телеграм-канале.
Напомним, президент США Джо Байден публично заявил, что вёл диалог с мёртвым Миттераном. Конфуз произошёл с политиком в ходе выступления в Лас-Вегасе. Впрочем, его воспоминания вызвали в зале лишь смех, так как он перепутал президента Франции Эмманюэля Макрона с Миттераном, который скончался ещё в 1996 году. В расшифровке мероприятия от Белого дома фамилия "Миттеран" зачёркнута, а в скобках указан нынешний французский лидер.