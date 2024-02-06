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6 февраля, 10:49

Ушёл из жизни актёр из "Глухаря" и "Счастливы вместе" Александр Симонец

Александр Симонец. Фото © Амурский областной театр драмы

Александр Симонец. Фото © Амурский областной театр драмы

Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный своими ролями в сериалах "Счастливы вместе", "Глухарь" и "Дружная семейка", скончался в возрасте 61 года в городе Благовещенске. Об этом сообщается на сайте театра.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец", — сказано в тексте сообщения.

Зрителю Амурского театра Симонец запомнился своей ролью князя Вано Пантиашвили в постановке "Ханума" и ролью ироничного Игоря — отца семейства из спектакля "Весы" Евгения Гришковца. Актёр был человеком интеллигентным, обаятельным и очень искренним. Это невосполнимая утрата для культуры Амурской области, сказано в сообщении театра.

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Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра Дмитрия Овчинникова. Артист был известен по своим ролям в сериалах "Склифосовский" и "Универ".

Владимир Озеров
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