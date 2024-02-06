Ушёл из жизни актёр из "Глухаря" и "Счастливы вместе" Александр Симонец
Александр Симонец. Фото © Амурский областной театр драмы
Артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец, известный своими ролями в сериалах "Счастливы вместе", "Глухарь" и "Дружная семейка", скончался в возрасте 61 года в городе Благовещенске. Об этом сообщается на сайте театра.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец", — сказано в тексте сообщения.
Зрителю Амурского театра Симонец запомнился своей ролью князя Вано Пантиашвили в постановке "Ханума" и ролью ироничного Игоря — отца семейства из спектакля "Весы" Евгения Гришковца. Актёр был человеком интеллигентным, обаятельным и очень искренним. Это невосполнимая утрата для культуры Амурской области, сказано в сообщении театра.
Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра Дмитрия Овчинникова. Артист был известен по своим ролям в сериалах "Склифосовский" и "Универ".