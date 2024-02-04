Театр эстрады не стал отменять спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Раппопорт и Серебряковым
Спектакль с Раппопорт в Театре эстрады остаётся в программе на 19 февраля
Кадр со спектакля "Эйнштейн и Маргарита". Обложка © Einsteinandmargarita.com
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в главных ролях в Московском театре эстрады, который планируется 19 февраля, остаётся в программе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию театра.
"Всё в силе, у нас не было отмен. Всё по плану", — сказала представитель администрации.
Согласно информации на афише, спектакль "о большой любви и атомной бомбе" "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" ставил режиссёр Александр Марин. Его премьера прошла 12 июня 2022 года в Театре имени Пушкина в Москве, а 27 июня того же года показ спектакля прошёл на сцене "Балтийского дома" в Петербурге. Показы 14 и 15 февраля 2023 года были отменены "по техническим причинам". А уже в феврале этого года спектакль отменили в Ярославле после обращения активистов из-за позиции участвующих в нём артистов по поводу специальной военной операции и их проживания за границей.