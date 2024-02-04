Театр эстрады не стал отменять спектакль "Эйнштейн и Маргарита" с Раппопорт и Серебряковым

Согласно информации на афише, спектакль "о большой любви и атомной бомбе" "Эйнштейн и Маргарита" по пьесе Александра Гельмана "Альмар" ставил режиссёр Александр Марин. Его премьера прошла 12 июня 2022 года в Театре имени Пушкина в Москве, а 27 июня того же года показ спектакля прошёл на сцене "Балтийского дома" в Петербурге. Показы 14 и 15 февраля 2023 года были отменены "по техническим причинам". А уже в феврале этого года спектакль отменили в Ярославле после обращения активистов из-за позиции участвующих в нём артистов по поводу специальной военной операции и их проживания за границей.