Глухонемые украинцы захейтили сурдопереводчицу на Евровидении

Украинцы из общества глухих раскритиковали сильно жестикулирующую сурдопереводчицу, которая работала во время национального отбора на Евровидение. Инвалидам по слуху было проблематично её понять. У одних слабослышащих телезрителей она вызывала недоумение, а у других — просто смех, рассказала первая замглавы общества Татьяна Кривко.

"Да, это было шоу, которое очень понравилось аудитории людей, которые слышат, но это не зашло людям, которые имеют пониженный слух или совсем не слышат и пользуются жестовым языком, потому что это на самом деле не был профессиональный перевод, который мог бы быть, если бы его осуществляли опытные переводчики жестового языка", — заявила она в беседе с украинским изданием "Политика страны".