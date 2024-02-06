Чих может разорвать пищевод и повредить головной мозг

Зажимать нос при чихании вредно для вашего здоровья. Это нужно делать только с открытым ртом, чтобы не дать слизи уйти обратно в горло или слуховые трубы. Чихнув с зажатым носом, можно вызвать перфорацию барабанной перепонки и повреждение пищевода или головного мозга, предупредила физиотерапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская.

"В ряду осложнений чиханья с зажатым носом — эмфизема средостения, перфорация барабанной перепонки и даже разрыв аневризмы головного мозга. Ни в коем случае не зажимайте нос, чтобы чихнуть потише! "Ударная волна" может повредить сосуды носоглотки, пищевод, а иногда даже головной мозг", — объяснила Малиновская в беседе с NEWS.ru

Физиотерапевт советует также при чихании на людях прикрывать рот, чтобы микробы не попадали на окружающих, но не ладонью, а локтем согнутой руки. Малиновская отметила, что беззвучное чихание является вредным, поскольку воздух через нос при чихании выходит со скоростью 120 м/с, провоцируя давление на внутренние стенки свыше 100 мм рт. ст.

"Если создать преграду, то давление распределится по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом, что чревато повреждением сосудов. Кроме того, микробы, от которых организм избавляется во время чиха, соответственно, остаются в нём", — заключила Малиновская.